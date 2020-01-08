Pentavalente: especialista explica importância da vacina

A vacina Pentavalente também está em falta no Espírito Santo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a última remessa, de 16 mil doses, foi enviada pelo Ministério da Saúde no início de novembro que, desde então, não fez mais nenhum repasse. O país demanda, normalmente, 800 mil doses mensais dessa vacina, mas o abastecimento está parcialmente interrompido desde julho, por conta de problemas no laboratório fabricante e escassez da vacina no estoque mundial. É sobre esse assunto que a gente conversa com o médico pediatra infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina pentavalente adquirida por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) foi reprovada em teste de qualidade feito pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Por esse motivo, as compras com o antigo fornecedor.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Renato Kfouri - 08-01-20

O QUE DIZ O MINISTÉRIO DA SAÚDE?

O Ministério da Saúde informa que distribuiu mais de 4,7 milhões de doses da vacina pentavalente aos estados de todo o país em 2019. Para o Espírito Santo, foram enviadas 94.910 doses. Uma nova remessa aguarda parecer da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para posterior liberação da Anvisa. Tão logo essas doses sejam liberadas para uso, serão distribuídas aos Estados. A previsão é iniciar o processo de regularização da distribuição ainda neste mês de janeiro.

A remessa de vacina pentavalente, adquirida por intermédio da OPAS, foi reprovada em teste de qualidade feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e análise do Ministério da Saúde. Por este motivo, as compras com o antigo fornecedor, a indiana Biologicals E. Limited, foram interrompidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que pré-qualifica os laboratórios.