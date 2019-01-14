Pensamento crítico: opinião é argumento?

O brasileiro, principalmente nos últimos meses e no período eleitoral, enfrentou discussões acaloradas, seja presencialmente ou na rede social. Opiniões ficaram polarizadas, informações surgiam de todos os lugares, e as fake news influenciaram muitas pessoas. Mas afinal, em uma discussão, opinião é argumento? Como as notícias falsas agem na formação do pensamento crítico? Quem esclarece essa perguntas é o professor Walter Carnielli, membro e ex-diretor do Centro de Lógica da Universidade de Campinas e professor Titular do Departamento de Filosofia da Unicamp. Autor do livro ‘Pensamento Crítico: O poder da lógica e da argumentação’. Confira!