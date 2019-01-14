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Pensamento crítico: opinião é argumento?

Em uma discussão, opinião é argumento? Como as notícias falsas agem na formação do pensamento crítico? Quem esclarece essa perguntas é o professor Walter Carnielli, da Unicamp

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 13:08

Publicado em 

14 jan 2019 às 13:08
O brasileiro, principalmente nos últimos meses e no período eleitoral, enfrentou discussões acaloradas, seja presencialmente ou na rede social. Opiniões ficaram polarizadas, informações surgiam de todos os lugares, e as fake news influenciaram muitas pessoas. Mas afinal, em uma discussão, opinião é argumento? Como as notícias falsas agem na formação do pensamento crítico? Quem esclarece essa perguntas é o professor Walter Carnielli, membro e ex-diretor do Centro de Lógica da Universidade de Campinas e professor Titular do Departamento de Filosofia da Unicamp. Autor do livro ‘Pensamento Crítico: O poder da lógica e da argumentação’. Confira!
Entrevista - John Gomes - Walter Carnielli - 14-01-19.mp3

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