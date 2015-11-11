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APÓS MARIANA

Pelo dano ao Rio Doce, Iema tem legitimidade para multar, diz secretário de Meio Ambiente sobre lama da Samarco

Rodrigo Júdice também destacou que empresa deve fazer plano de ação urgente sobre impactos e análises regulares da água do Rio Doce

Publicado em 10 de Novembro de 2015 às 22:18

Publicado em 

10 nov 2015 às 22:18
Com a expectativa da chegada da parte mais volumosa da lama das barragens rompidas em Mariana (MG) ao Rio Doce, no Espírito Santo, a mineradora Samarco deverá fazer análise constante da água que abastece cidades como Baixo Guandu e Linhares. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, essa determinação faz parte da intimação feita pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Ele destacou também que a mineradora poderá receber multas pelo dano causado ao rio no Espírito Santo. 
"A Legislação estabelece a possibilidade de multa. Pelo simples fato de ter havido o dano, o Iema tem legitimidade para lavrar o auto de multa. Mas esse laudo merece avaliação dos técnicos como: proporção do dano, extensão do dano, comunidades afetadas, impactos sócio-economicos, bem como o faturamento da empresa".
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Rodrigo Júdice - 10-11-15
Praias
Sobre a lama se espalhar pelas praias do Espírito Santo, de Linhares e Aracruz, o secretário diz que não há como precisar a quantidade de resíduos que vão chegar à foz, por isso, a preocupação inicialmente com as tartarugas. A Samarco deve traçar plano também para fauna e flora marinha.

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