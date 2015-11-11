Pelo dano ao Rio Doce, Iema tem legitimidade para multar, diz secretário de Meio Ambiente sobre lama da Samarco

Com a expectativa da chegada da parte mais volumosa da lama das barragens rompidas em Mariana (MG) ao Rio Doce, no Espírito Santo, a mineradora Samarco deverá fazer análise constante da água que abastece cidades como Baixo Guandu e Linhares. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, essa determinação faz parte da intimação feita pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Ele destacou também que a mineradora poderá receber multas pelo dano causado ao rio no Espírito Santo.

"A Legislação estabelece a possibilidade de multa. Pelo simples fato de ter havido o dano, o Iema tem legitimidade para lavrar o auto de multa. Mas esse laudo merece avaliação dos técnicos como: proporção do dano, extensão do dano, comunidades afetadas, impactos sócio-economicos, bem como o faturamento da empresa".

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Rodrigo Júdice - 10-11-15

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