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Pegadinhas no consumidor: Procon-ES ensina como estar atento no verão!

Saiba quais são os principais tipos de abusos nessa época como evitá-los

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 12:54

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jan 2025 às 12:54
Feriado
Praias de Vitória ficam movimentadas no verão Crédito: Carlos Alberto Silva
Com a chegada do verão, moradores e turistas se preparam para aproveitar os dias de descanso e o aumento das temperaturas. Porém, a estação mais quente do ano também é marcada pelo aumento nos preços de serviços e produtos, principalmente, no litoral. Essas práticas, consideradas abusivas, incluem cobranças indevidas, venda casada, imposição de condições desfavoráveis e até proibição de colocar a própria cadeira em determinada parte da praia. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) Letícia Coelho Nogueira explica quais os principais tipos de abusos que ocorrem no verão e ensina como evitá-los. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Letícia Coelho Nogueira - 16-01-23.mp3

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