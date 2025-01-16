Pegadinhas no consumidor: Procon-ES ensina como estar atento no verão!

Com a chegada do verão, moradores e turistas se preparam para aproveitar os dias de descanso e o aumento das temperaturas. Porém, a estação mais quente do ano também é marcada pelo aumento nos preços de serviços e produtos, principalmente, no litoral. Essas práticas, consideradas abusivas, incluem cobranças indevidas, venda casada, imposição de condições desfavoráveis e até proibição de colocar a própria cadeira em determinada parte da praia. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) Letícia Coelho Nogueira explica quais os principais tipos de abusos que ocorrem no verão e ensina como evitá-los. Ouça a conversa completa!