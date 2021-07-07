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Entrevista

Pedro Hallal: "vamos voltar à realidade no começo do ano que vem"

Na análise do epidemiologista, o Brasil vai voltar ao normal e dispensar uso de máscaras e distanciamento no início de 2022

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:26
Epidemiologista Pedro Hallal em oitiva na CPI da Pandemia
Epidemiologista Pedro Hallal em oitiva na CPI da Pandemia Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Patricia Vallim entrevista Pedro Hallal - 07/072021
"Nós vamos voltar à realidade no começo do ano que vem". É o que analisou o epidemiologista Pedro Hallal, professor doutor da Universidade Federal do Pelotas (UFPel), em entrevista à CBN Vitória. O uso de máscaras e as medidas de distanciamento social ainda deverão permanecer no Brasil em 2021, mas já no início de 2022, poderá acontecer no em território brasileiro o que está acontecendo em outros países, como os Estados Unidos e Reino Unido. "Esses dias vão chegar, a gente só não precisa apressar", afirmou.
O que atrapalha o enfrentamento à pandemia no Brasil, diz Hallal, são as pessoas "que parecem que jogam a favor do vírus" e desrespeitam as medidas de biossegurança. Sobre a vacinação, o professor explicou que começou devagar, mas melhorou "consideravelmente nas últimas semanas". Para ele, é necessário que o ritmo se mantenha acima de 1 milhão de doses aplicadas por dia. Com relação aos "sommeliers" de vacina, Pedro Hallal ressaltou que "sommeliers de vacina não fazem sentido sob o ponto de vista científico. A melhor vacina é a primeira que chegar no meu braço".

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