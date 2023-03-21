Pedra Azul é um dos 10 destinos mais acolhedores do Brasil

Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha

O potencial turístico do Espírito Santo em destaque nacional com a região de Pedra Azul na lista dos destinos mais acolhedores. O Estado aparece em destaque entre os dez primeiros lugares mais acolhedores, com a Região de Pedra Azul em 7º lugar no ranking da premiação. Com base em 240 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais, a Booking.com anunciou os ganhadores da décima primeira edição do prêmio anual "Traveller Review Awards" 2023, que reconhece os prestadores de serviços de viagens pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, fala sobre o assunto.

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O Traveller Review Awards é um programa anual de valorização, no qual o site Booking.com reconhece a boa hospitalidade oferecida por seus parceiros, conforme demonstrado pelas notas de avaliação que os viajantes deixam após a estadia ou experiência. Os destinos devem ter pelo menos 50 acomodações elegíveis para concorrer. Mais de 220 países participam da pesquisa para premiação.

Além disso, a premiação também identificou os tipos de hospedagem preferidos dos hóspedes. Mesmo com mais de 30 tipos de acomodações diferentes disponíveis na plataforma, algumas propriedades conquistaram o coração dos viajantes. Pelo sexto ano consecutivo, os apartamentos foram os tipos de acomodação mais premiados nacionalmente (20.627 premiados), seguidos pelas casas de temporada (8.857).

Confira aqui os vencedores da categoria “Lugares mais acolhedores do país”:

1) Porto de Galinhas (PE)

2) Penedo (RJ)

3) Monte verde (MG)

4) Fernando de Noronha (PE)

5) Lavras Novas (MG)

6) Visconde de Mauá (RJ)

7) Pedra Azul (ES)

8) Serra do Cipó (MG)

9) Pomerode (SC)

10) Abraão (RJ)