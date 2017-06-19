Pedidos de refúgio no Brasil subiu em 2016. Sírios são maioria no ES

Dados do Comitê Nacional dos Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça, mostram que o número de refugiados no país subiu 9,3%, e o de pedidos de refúgio cresceu 23,6% em comparação a 2015. O Brasil tinha 8.863 refugiados em 2015. No ano seguinte, o número saltou para 9.689. Já o total de pedidos de refúgio passou de 28.670, em 2015, para 35.464, em 2016.

Localmente, o Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (Nuares) realiza o trabalho de atendimento aos refugidos que encontram-se em território capixaba. Saiba mais detalhes do assunto numa entrevista com a representante do Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (Nuares) e professora de Relações Internacionais e de Mestrado em Sociologia e Segurança Pública, Viviane Mozine Rodrigues. Qual o perfil dos refugiados no ES? Que fatores estão relacionados a esse cenário? Acompanhe!