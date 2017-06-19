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ENTREVISTAS

Pedidos de refúgio no Brasil subiu em 2016. Sírios são maioria no ES

Dados do Comitê Nacional dos Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça, mostram que o número de refugiados no país subiu 9,3%, e o de pedidos de refúgio cresceu 23,6% em comparação a 2015

Publicado em 19 de Junho de 2017 às 19:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jun 2017 às 19:24
Dados do Comitê Nacional dos Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça, mostram que o número de refugiados no país subiu 9,3%, e o de pedidos de refúgio cresceu 23,6% em comparação a 2015. O Brasil tinha 8.863 refugiados em 2015. No ano seguinte, o número saltou para 9.689. Já o total de pedidos de refúgio passou de 28.670, em 2015, para 35.464, em 2016.
Localmente, o Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (Nuares) realiza o trabalho de atendimento aos refugidos que encontram-se em território capixaba. Saiba mais detalhes do assunto numa entrevista com a representante do Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (Nuares) e professora de Relações Internacionais e de Mestrado em Sociologia e Segurança Pública, Viviane Mozine Rodrigues. Qual o perfil dos refugiados no ES? Que fatores estão relacionados a esse cenário? Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Viviane Mozine Rodrigues - 19-06-17

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