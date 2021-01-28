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ENEM 2020

Pedido de reaplicação e Enem digital: saiba quais são as orientações

O entrevistado é o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 11:52

Publicado em 

28 jan 2021 às 11:52
Aplicação do Enem Digital acontece em 31 de janeiro e 7 de fevereiro Crédito: Futura Press/Folhapress
Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tiveram diagnóstico de covid-19, de outras doenças infecciosas, ou aqueles que se sentiram prejudicados por incidentes logísticos durante o exame - como falta de energia na sala de aplicação - têm até esta sexta-feira (29) para pedirem a reaplicação da prova. É o que explicou o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, em entrevista à CBN Vitória. Ele também deu detalhes da aplicação da prova digital, que acontece neste domingo (31) e no próximo, dia 7 de fevereiro, e orientou que a redação continua sendo no papel, impressa, então quem for fazer a prova digital ainda vai precisar levar caneta preta de corpo transparente. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Camilo Mussi - 28-01-21.mp3

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