Pedido de reaplicação e Enem digital: saiba quais são as orientações

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tiveram diagnóstico de covid-19, de outras doenças infecciosas, ou aqueles que se sentiram prejudicados por incidentes logísticos durante o exame - como falta de energia na sala de aplicação - têm até esta sexta-feira (29) para pedirem a reaplicação da prova. É o que explicou o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, em entrevista à CBN Vitória. Ele também deu detalhes da aplicação da prova digital, que acontece neste domingo (31) e no próximo, dia 7 de fevereiro, e orientou que a redação continua sendo no papel, impressa, então quem for fazer a prova digital ainda vai precisar levar caneta preta de corpo transparente. Ouça a entrevista completa: