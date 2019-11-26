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ENTREVISTA

Pediatras querem mudar guia que recomenda leite de vaca para bebês

Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que a a introdução do leite de vaca na dieta de bebês nessa idade pode comprometer o crescimento e o desenvolvimento das crianças

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 13:33

Publicado em 

26 nov 2019 às 13:33
Uma orientação do Ministério da Saúde, lançada neste mês de novembro, gerou preocupação em pediatras de todo o Brasil. Isso porque o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos abriu uma brecha para a substituição do leite materno para o leite de vaca, a partir dos nove meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), encaminhou um ofício ao ministro Luiz Henrique Mandetta afirmando que a a introdução do leite de vaca na dieta de bebês a partir de 9 meses pode resultar em complicações, comprometendo o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é a médica Virgínia Weffort, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
Entrevista - Patricia Vallim - Virgínia Weffort - 26-11-19

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