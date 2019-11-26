Pediatras querem mudar guia que recomenda leite de vaca para bebês

Uma orientação do Ministério da Saúde, lançada neste mês de novembro, gerou preocupação em pediatras de todo o Brasil. Isso porque o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos abriu uma brecha para a substituição do leite materno para o leite de vaca, a partir dos nove meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), encaminhou um ofício ao ministro Luiz Henrique Mandetta afirmando que a a introdução do leite de vaca na dieta de bebês a partir de 9 meses pode resultar em complicações, comprometendo o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é a médica Virgínia Weffort, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).