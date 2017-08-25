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ENTREVISTA

Pedágios vão ser obrigados a dar nota fiscal a partir de janeiro

A determinação é da Secretaria da Receita Federal do Brasil e foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial da União

Publicado em 25 de Agosto de 2017 às 19:55

Publicado em 

25 ago 2017 às 19:55
A partir de 1º de janeiro do ano que vem, todas as concessionárias que controlam rodovias estaduais e federais e que cobram pedágio terão que dar nota fiscal para os motoristas. A determinação é da Secretaria da Receita Federal do Brasil e foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial da União. A instrução normativa nº1.731/2017 regulamenta a determinação já prevista na Lei 12.741/2012. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o advogado tributarista Ricardo Dalla explica isso dá mais informações ao usuário sobre os impostos que são recolhidos no pagamento da tarifa e que cidades que tem influência sobre uma praça de pedágio podem celebrar acordos sobre a divisão do pagamento do imposto ISS, por exemplo, como acontece com Vitória e Vila Velha no caso da praça da Terceira Ponte. Ouça os detalhes:
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Dalla - 25-08-17.mp3

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