Pedágios vão ser obrigados a dar nota fiscal a partir de janeiro

A partir de 1º de janeiro do ano que vem, todas as concessionárias que controlam rodovias estaduais e federais e que cobram pedágio terão que dar nota fiscal para os motoristas. A determinação é da Secretaria da Receita Federal do Brasil e foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial da União. A instrução normativa nº1.731/2017 regulamenta a determinação já prevista na Lei 12.741/2012. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o advogado tributarista Ricardo Dalla explica isso dá mais informações ao usuário sobre os impostos que são recolhidos no pagamento da tarifa e que cidades que tem influência sobre uma praça de pedágio podem celebrar acordos sobre a divisão do pagamento do imposto ISS, por exemplo, como acontece com Vitória e Vila Velha no caso da praça da Terceira Ponte. Ouça os detalhes: