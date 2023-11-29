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Cidades

Pedágio na Terceira Ponte e Rodovia do Sol não sofrerá aumento com o fim da concessão

Quem explica os detalhes é o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 nov 2023 às 11:10
Inauguração da Terceira Ponte
Inauguração da Terceira Ponte Crédito: Gildo Loyola | Cedoc - A Gazeta
A poucos dias de assumir a gestão da Terceira Ponte e do trecho até o km 67,5 da Rodovia do Sol (ES-060), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) já começou a trabalhar com as novas implementações. O órgão está em fase de licitação para contratar os serviços necessários para manutenção e socorro na ponte e rodovia. Uma das perguntas mais recorrentes é se o valor do pedágio sofrerá aumento com o fim da concessão. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura no Governo do Espírito Santo, Fábio Damasceno, garante que não haverá aumento. Com o fim da concessão, a manutenção dos mais de 200 postos de trabalho nas praças de pedágio e administrativo ainda é uma dúvida. Para Damasceno, os trabalhadores deverão ser reaproveitados pela nova empresa que vai gerir o serviço. Já a empresa Rodosol, em nota, informou que com o término do contato, cerca de 210 funcionários diretos serão demitidos. "Com o encerramento, não caberá a concessionária definir sobre os processos de contratação da nova concessão", explicou a empresa.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 29-11-23.mp3

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