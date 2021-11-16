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Pedágio da 3ª Ponte vai aceitar bluetooth e cartão por aproximação

Quem explica as novas formas de pagamento é o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 nov 2021 às 11:00
Movimentação de veículos na Terceira Ponte
Movimentação de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
A mudança de frequência para cobrança automática nas praças de pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol permitiu que cinco empresas passassem a oferecer o sistema de pagamento das cabines automáticas, culminando no fim do serviço oferecido pela concessionária, a Via Expressa, em julho deste ano. Em breve, novas formas de pagamento serão possíveis para quem opta pela utilização das cabines manuais, mas quer dar mais agilidade ao processo de pagamento. Esses serviços incluem um sistema pré-pago que garante o pagamento via app, através de bluetooth, e o uso de cartão de débito por aproximação. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, traz os detalhes. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Geraldo Dadalto - 16-11-21.mp3
O motorista que usa as cabines manuais ou o motociclista que passa pela motovia habilita a conexão bluetooth do celular, informa ao arrecadador que quer pagar pelo aplicativo Sem Parar Pay e faz a passagem. Vale ressaltar que não é preciso apontar o celular, nem sequer mostrá-lo ao arrecadador se ele estiver junto ao motorista/motociclista. Apenas é indispensável a função bluetooth estar ativada antes da chegada na cabine. O processo de ativar a conexão não deverá ser feito no momento da abordagem ao arrecadador para não haver comprometimento do fluxo. A alternativa também trará agilidade para motociclistas que hoje utilizam o MotoCard, outro serviço criado pela RodoSol que deixará de funcionar em 20 de dezembro deste ano, com a adesão dos usuários aos novos sistemas.
CARTÃO DE DÉBITO: Os cartões de débito, que trazem a tecnologia de pagamento por aproximação, também passam a ser aceitos nas cabines manuais a partir de dezembro deste ano. 

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