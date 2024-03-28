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Entrevista

Peça “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner, chega a Vitória

Apresentação será no Teatro da Ufes, nos dias 5, 6 e 7 de abril; "É um convite ao diálogo", destacou o ator

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:57

Publicado em 

28 mar 2024 às 17:57
Odilon Wagner e Marcello Airoldi interpretam Freud e C.S Lewis
Odilon Wagner e Marcello Airoldi interpretam Freud e C.S Lewis Crédito: João Caldas
Entre os dias 5 e 7 de abril, uma das peças de maior sucesso do teatro brasileiro chega ao Teatro da Ufes, em Vitória. Retratando um encontro fictício entre Sigmund Freud e C.S Lewis, a peça "A Última Sessão de Freud" aborda questões já levantadas pelo pai da psicanálise de uma forma bem humorada. Existe vida após a morte? Deus é real? Essas e outras teorias são apresentadas no palco.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, Odilon Wagner conta da preparação para o personagem e o que o público capixaba pode esperar da peça. "É um convite ao diálogo", destacou o ator. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Odilon Wagner - 28-03-24

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