Peça “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner, chega a Vitória

Entre os dias 5 e 7 de abril, uma das peças de maior sucesso do teatro brasileiro chega ao Teatro da Ufes, em Vitória. Retratando um encontro fictício entre Sigmund Freud e C.S Lewis, a peça "A Última Sessão de Freud" aborda questões já levantadas pelo pai da psicanálise de uma forma bem humorada. Existe vida após a morte? Deus é real? Essas e outras teorias são apresentadas no palco.