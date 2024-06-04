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PEC das Praias: o que está em jogo nesta proposta?

Ouça as participações do senador Fabiano Contarato (PT/ES) e do geólogo Marco Moraes

Publicado em 04 de Junho de 2024 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jun 2024 às 11:17
Registros foram feitos na Praia do Papa e Curva da Jurema
 praias de Vitória  Crédito: Ricardo Medeiros
O Senado iniciou a discussão de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que gerou polêmica. A PEC das Praias, como vem sendo chamada, passou a ser considerada como um mecanismo para privatizar as áreas à beira-mar, que pertencem à União. É a PEC 3/2022). Hoje, as áreas à beira-mar de que trata a PEC são chamadas de terrenos de marinha. Correspondem a uma faixa que começa 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Ou seja, esses terrenos não abrangem a praia e o mar, região geralmente frequentada pelos banhistas. Essa parte continuaria pública. Os terrenos de marinha correspondem a uma camada mais atrás da praia, onde ficam geralmente hotéis e bares. O texto discutido no Senado prevê a autorização para a venda dos terrenos de marinha a empresas e pessoas que já estejam ocupando a área.
Pelo projeto, os lotes deixariam de ser compartilhados, entre o governo e quem os ocupa, e teriam apenas um dono, como um hotel ou resort. Conforme o texto, só permaneceriam com o governo áreas ainda não ocupadas e locais onde são prestados serviços públicos, como portos e aeroportos, por exemplo. A PEC precisa do apoio de pelo menos três quintos dos senadores (49) para ser aprovada em plenário. Até o momento, não há previsão de votação. A proposta enfrenta resistência dentro do governo e mobilizou internautas nas redes sociais, com influenciadores e ativistas se posicionando contra. Em entrevista à CBN Vitória, o geólogo Marco Moraes, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marco Moraes - 04-06-24.mp3
Para o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato (PT), a PEC precisa passar por modificações. Ele defende a manutenção dos terrenos de marinha junto a União, no entanto com garantia de isenção de taxas aos atuais ocupantes. Segundo Contarato, esta seria uma forma de manter um maior controle ambiental, não trazendo prejuízos às áreas costeiras e de preservação. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabiano Contarato - 04-06-24.mp3

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