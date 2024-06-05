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Justiça, Segurança e Cidadania

PEC das Praias: o impacto no bolso de quem vive em terreno de marinha

Texto legislativo em discussão no Senado estabelece que proprietários que vivem em terrenos e acrescidos de marinha comprem a parte da União para terem direito a posse total dos imóveis

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 12:05

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

05 jun 2024 às 12:05
Praia das Pelotas, em Guarapari, registrou quatro afogamentos em cerca de uma semana
Praia das Pelotas, em Guarapari Crédito: Archimedes Patricio
A proposta que tramita no Senado Federal, e que ficou conhecida como PEC das Praias, é um dos muitos projetos de lei que objetiva pôr fim aos terrenos e acrescidos de marinha e suas taxas. A discussão maior ficou em torno do risco de que ela possa criar espaço para a privatização das praias ou reduzir a proteção das áreas ambientais. Mas o texto, marcado por muitas dúvidas de como as medidas vão ser postas em prática, traz pontos que terão impacto direto no bolso de quem é proprietário deste tipo de imóvel. 
No Espírito Santo são quase 65 mil propriedades nesta condição, distribuídas em Vitória, Vila Velha e Guarapari, cidades que possuem o maior número de áreas já cadastradas pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), mas também em Cariacica e outros pontos do litoral, como Anchieta e Piúma. A PEC não propõe uma extinção direta do que se conhece como terreno de marinha. Ela resgata um antigo debate, que é a chamada transferência onerosa para os foreiros e ocupantes, ou seja, os proprietários terão que pagar para obter a posse total. Na prática isto significa que os foreiros vão ter que comprar os 17% que pertencem à União, e os ocupantes vão ter que pagar 100%. E a preço de mercado. Neste ponto surgem as primeiras dúvidas: a compra será obrigatória? E o que acontece com quem não puder ou não quiser comprar a parte da União? E os que não aceitarem, vão ter os nomes inscritos em dívida ativa? Ouça a análise da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 05-06-24 .mp3

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