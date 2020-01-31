Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

PDU permite uso de terreno para prédio de 43 andares em Vitória

Na Enseada do Suá, Vitória pode ter condomínio com duas torres consideradas as mais altas da capital e 500 apartamentos no total

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 21:39

Publicado em 

30 jan 2020 às 21:39
Área do Banco do Brasil foi leiloada e prédio de 43 andares será construído, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Uma área que pertencia ao Banco do Brasil na Enseada do Suá, em Vitória, pode receber um condomínio de 43 andares já a partir deste ano. O local foi adquirido por R$ 37,7 milhões pelo grupo carioca Opportunity através de um leilão em junho de 2018. O empreendimento, que terá duas torres, será de uso misto, ou seja, residencial e comercial. Segundo publicação no Diário Oficial de Vitória de quarta-feira (29), as duas torres abrigarão 500 apartamentos de um a quatro quartos. No térreo, haverá 46 lojas, 1.018 vagas de automóveis, 46 vagas de motocicletas, 555 vagas de bicicletas, 16 vagas para operações de carga e descarga de mercadorias e nove vagas para embarque e desembarque de passageiros.
Serão 85.795,00m² de construção em 43 andares. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a gerente de Gestão Urbana de Vitória, Anna Claudia Peyneau, explica que esse local do terreno, às margens da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes não tem limitação de altura de prédios no PDU e está fora do cone de visão do Convento, mas o que deve ser levado em consideração é a taxa de ocupação do terreno.
"Segundo as regras, o empreendimento pode ter torres mais altas e "finas" e ocupar determinada parcela do terreno, ou reavaliar essa construção e fazer torres mais largas porém mais baixas", diz.
Ouça a explicação completa sobre o projeto:
Entrevista - Fabio Botacin - Ana Claudia Peinot - 30-01-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados