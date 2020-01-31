PDU permite uso de terreno para prédio de 43 andares em Vitória

Uma área que pertencia ao Banco do Brasil na Enseada do Suá, em Vitória, pode receber um condomínio de 43 andares já a partir deste ano. O local foi adquirido por R$ 37,7 milhões pelo grupo carioca Opportunity através de um leilão em junho de 2018. O empreendimento, que terá duas torres, será de uso misto, ou seja, residencial e comercial. Segundo publicação no Diário Oficial de Vitória de quarta-feira (29), as duas torres abrigarão 500 apartamentos de um a quatro quartos. No térreo, haverá 46 lojas, 1.018 vagas de automóveis, 46 vagas de motocicletas, 555 vagas de bicicletas, 16 vagas para operações de carga e descarga de mercadorias e nove vagas para embarque e desembarque de passageiros.