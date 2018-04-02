PDM de Vila Velha chega à Câmara de Vereadores

Depois das discussões envolvendo o Plano Diretor Urbano de Vitória, agora chegou a vez do PDM de Vila Velha tramitar na Câmara Municipal. Para que a população tenha acesso ao que pode mudar na cidade pelos próximos dez anos, audiência públicas já foram realizadas pelo Executivo municipal no ano passado. Neste ano, novas audiências acontecem antes do plano ir à apreciação. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Antônio Marcus Carvalho Machado destaca que entre as mudanças previstas no novo PDU estão o sítio histórico da Prainha e a previsão de crescimento da cidade para o sul do município.