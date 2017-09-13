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PDM de Vila Velha aponta desenvolvimento para os próximos 10 anos

Propostas nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e zoneamento passam a ser discutidos entre a Prefeitura de Vila Velha e os moradores com o objetivo de traçar a linha de desenvolvimento da cidade ao longo dos próximos 10 anos

Publicado em 13 de Setembro de 2017 às 19:17

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 set 2017 às 19:17
Propostas nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e zoneamento passam a ser discutidos entre a Prefeitura de Vila Velha e os moradores com o objetivo de traçar a linha de desenvolvimento da cidade ao longo dos próximos 10 anos. As reuniões para tratar do tema começaram na última terça-feira (12) e também tratarão de temas como patrimônio ambiental, patrimônio histórico, artístico e cultural, parcelamento do solo e organização fundiária e zoneamento e índices urbanístico. 
Nesta edição do CBN Cotidiano, o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcus Carvalho Machado, detalha o assunto e sobre como se dará o processo de participação da sociedade nesse cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio Marcos Carvalho - 13-09-17.mp3

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