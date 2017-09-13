PDM de Vila Velha aponta desenvolvimento para os próximos 10 anos

Propostas nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e zoneamento passam a ser discutidos entre a Prefeitura de Vila Velha e os moradores com o objetivo de traçar a linha de desenvolvimento da cidade ao longo dos próximos 10 anos. As reuniões para tratar do tema começaram na última terça-feira (12) e também tratarão de temas como patrimônio ambiental, patrimônio histórico, artístico e cultural, parcelamento do solo e organização fundiária e zoneamento e índices urbanístico.