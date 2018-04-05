PDM de Cariacica estabelece áreas de expansão econômica no município

Ao longo desta semana você vem acompanhando, na programação da rádio CBN Vitória, detalhes que envolvem a construção dos Planos municipais das cidades da Grande Vitória. Em Cariacica, o PDM vigente foi instituído pela Lei Complementar 018/2007 e define a função social da cidade e da propriedade urbana, além de organizar o crescimento e o funcionamento do município. O PDM vale para todo o município, incluindo suas áreas urbanas e rurais, e conforme o Estatuto das Cidades, deve ser revisado a cada 10 anos. No final do ano passado o PDM foi enviado à Câmara de Vereadores para análise.

Um dos destaques é que o plano estabelece como áreas de expansão econômica, com capacidade para receber grandes empresas, a região do bairro Padre Matias e o trecho próximo ao rio Formate. Em Cariacica, o PDM (2007-2017) passou por uma revisão no ano passado, feita por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). A estimativa é de que isto pode significar uma economia de cerca de R$ 2 milhões.

Em julho de 2017 foram realizadas audiências públicas na cidade. Dando continuidade ao processo, nos meses de agosto e setembro a equipe que fez a revisão do PDM executou a consolidação dos dados, com trabalhos internos de análise dos dados colhidos nas leituras técnicas e visitas a campo nas regiões administrativas. Novamente, os dados foram apresentados em audiência pública para os moradores e foi enviado à Câmara de Vereadores para análise e aprovação. A última etapa será a capacitação dos agentes da administração pública e Conselho do Plano Diretor de Cariacica.

Confira a entrevista com a subsecretária de Desenvolvimento Urbano de Cariacica, Angelita Senna