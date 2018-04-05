Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • PDM de Cariacica estabelece áreas de expansão econômica no município
Entrevistas

PDM de Cariacica estabelece áreas de expansão econômica no município

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 20:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 abr 2018 às 20:11
Ao longo desta semana você vem acompanhando, na programação da rádio CBN Vitória, detalhes que envolvem a construção dos Planos municipais das cidades da Grande Vitória. Em Cariacica, o PDM vigente foi instituído pela Lei Complementar 018/2007 e define a função social da cidade e da propriedade urbana, além de organizar o crescimento e o funcionamento do município. O PDM vale para todo o município, incluindo suas áreas urbanas e rurais, e conforme o Estatuto das Cidades, deve ser revisado a cada 10 anos. No final do ano passado o PDM foi enviado à Câmara de Vereadores para análise.
Um dos destaques é que o plano estabelece como áreas de expansão econômica, com capacidade para receber grandes empresas, a região do bairro Padre Matias e o trecho próximo ao rio Formate. Em Cariacica, o PDM (2007-2017) passou por uma revisão no ano passado, feita por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). A estimativa é de que isto pode significar uma economia de cerca de R$ 2 milhões.
Em julho de 2017 foram realizadas audiências públicas na cidade. Dando continuidade ao processo, nos meses de agosto e setembro a equipe que fez a revisão do PDM executou a consolidação dos dados, com trabalhos internos de análise dos dados colhidos nas leituras técnicas e visitas a campo nas regiões administrativas. Novamente, os dados foram apresentados em audiência pública para os moradores e foi enviado à Câmara de Vereadores para análise e aprovação. A última etapa será a capacitação dos agentes da administração pública e Conselho do Plano Diretor de Cariacica.
Confira a entrevista com a subsecretária de Desenvolvimento Urbano de Cariacica, Angelita Senna
Entrevista - Fabio Botacin - Angelita Sena - 05-04-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados