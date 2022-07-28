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Cidades

PDM da Serra: cidade quer atrair novos negócios e imóveis de alto padrão

O subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra, Jefferson Miranda Pimentel, detalha o tema!

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jul 2022 às 11:49
Imagens aéreas da Praia de Capuba em Jacaraípe, Serra.
Praia de Capuba, em Jacaraípe Crédito: Luciney Araújo
Atrair investimentos de alto padrão e estruturar um novo eixo de desenvolvimento para a cidade, com a proposta de municipalização de um trecho da BR 101 e conclusão das obras do Contorno do Mestre Álvaro. Essas são algumas das ideias que norteiam a elaboração do novo Plano Diretor Municipal (PDM), que está sendo elaborado pela prefeitura da Serra. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra, Jefferson Miranda Pimentel, detalha o tema!  Pimentel explica também o que contempla o novo PMD sobre o sombreamento da orla, a preservação da vista do Mestre Álvaro, como também os gabaritos limites para bairros vizinhos ao Aeroporto de Vitória. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Jefferson Miranda Pimentel - 28-07-22

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