PDM da Serra: cidade quer atrair novos negócios e imóveis de alto padrão

Atrair investimentos de alto padrão e estruturar um novo eixo de desenvolvimento para a cidade, com a proposta de municipalização de um trecho da BR 101 e conclusão das obras do Contorno do Mestre Álvaro. Essas são algumas das ideias que norteiam a elaboração do novo Plano Diretor Municipal (PDM), que está sendo elaborado pela prefeitura da Serra. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra, Jefferson Miranda Pimentel, detalha o tema! Pimentel explica também o que contempla o novo PMD sobre o sombreamento da orla, a preservação da vista do Mestre Álvaro, como também os gabaritos limites para bairros vizinhos ao Aeroporto de Vitória.