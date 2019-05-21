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PCD: cresce venda de veículos com isenção de impostos, diz associação

Rodrigo Rosso, presidente da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida (Abridef), traz a legislação sobre o tema

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 17:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 mai 2019 às 17:34
Nos últimos meses, diversas propagandas de concessionárias de veículos com condições especiais de carros PCD (Pessoa com Deficiência) ganharam espaço no mercado. Dados da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef) apontam que a venda de veículos PCD tem sido destaque e o número chama a atenção: uma a cada 2 pessoas teria acesso à compra de carro com alguma isenção. O volume de vendas nessa modalidade aumentou 41% em 2018, se comparado a 2017. 
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Rodrigo Rosso, presidente da Abridef, explica, por exemplo, que portadores de diversas deficiências, além de doenças que restringem a mobilidade, e seus responsáveis legais têm direito a adquirir veículos novos com isenção de impostos. "A alíquota varia um pouco de estado para estado. Na lista de isenções aparecem o IPI, ICMS, IOF e IPVA". Ele ainda complementa que "isenção de imposto não é desconto, é benefício para quem tem limitações de locomoção". 
Importante destacar que há exigências e critérios a serem seguidos, como apresentação de laudos que atestem o problema relatado e grau de influência disso na locomoção ou saúde de quem vai pleitear a isenção. Entenda ouvindo a entrevista na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Rosso - 21-05-19.mp3

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