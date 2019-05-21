PCD: cresce venda de veículos com isenção de impostos, diz associação

Nos últimos meses, diversas propagandas de concessionárias de veículos com condições especiais de carros PCD (Pessoa com Deficiência) ganharam espaço no mercado. Dados da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef) apontam que a venda de veículos PCD tem sido destaque e o número chama a atenção: uma a cada 2 pessoas teria acesso à compra de carro com alguma isenção. O volume de vendas nessa modalidade aumentou 41% em 2018, se comparado a 2017.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Rodrigo Rosso, presidente da Abridef, explica, por exemplo, que portadores de diversas deficiências, além de doenças que restringem a mobilidade, e seus responsáveis legais têm direito a adquirir veículos novos com isenção de impostos. "A alíquota varia um pouco de estado para estado. Na lista de isenções aparecem o IPI, ICMS, IOF e IPVA". Ele ainda complementa que "isenção de imposto não é desconto, é benefício para quem tem limitações de locomoção".

Importante destacar que há exigências e critérios a serem seguidos, como apresentação de laudos que atestem o problema relatado e grau de influência disso na locomoção ou saúde de quem vai pleitear a isenção. Entenda ouvindo a entrevista na íntegra: