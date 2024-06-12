PCC: mulher denunciada como membro de facção lutava por presos no ES

Com um filho preso, ela era uma das articuladoras da Frente Estadual pelo Desencarceramento no Estado (Desencarcera-ES), movimento que trata das violações de direitos ocorridas nos presídios. Mas investigações realizadas pelo Ministério Público do Espírito Santo levaram a sua prisão, em 2023, e sua posterior denúncia como integrante da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). As apreensões feitas em sua casa revelaram dados da estrutura da organização criminosa e seus membros. Eliana Lopes Bernardino Valadares, mais conhecida como Branca, foi presa durante a Operação Sintonia. O material encontrado em sua residência resultou em 45 pessoas denunciadas em Vitória. Também viabilizou a realização de operações adicionais que desencadearam outras ações, como a Operação Sintonia Fina, na Serra, com 2 réus; outras em Vila Velha, com um total de 29 réus; e em Viana, com um total de 33 réus. Ao todo foram denunciadas 64 pessoas como integrantes do PCC no Estado. Os detalhes você acompanha na participação da comentarista Vilmara Fernandes.