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ENTREVISTAS

PC lança método para identificação do golpe "Boa Noite Cinderela"

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 12:12

Publicado em 

26 jan 2018 às 12:12
A pessoa está numa festa, aceita a bebida de um estranho, de repente acorda em um lugar totalmente diferente e é vítima de violência sexual. Esse tipo de situação, tão conhecida pelo grande público, remete às vítimas de um golpe: o Boa Noite Cinderela. Capixaba, o perito bioquímico toxicologista Fabrício Pelição apresentou, no início deste mês, nos Estados Unidos, o resultado de uma pesquisa que criou novas metodologias para a detecção de drogas utilizadas para aplicar golpes como o “Boa Noite”.
O trabalho do perito consistiu em apresentar a avaliação de três procedimentos de extração diferentes para análise forense de crimes facilitados pelo uso de drogas utilizando a chamada Cromatografia Líquida-Espectrometria de Massa em Tandem. Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Vitória!
Entrevista - John Gomes - Fabrício Pelição - 26-01-18

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