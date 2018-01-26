PC lança método para identificação do golpe "Boa Noite Cinderela"

A pessoa está numa festa, aceita a bebida de um estranho, de repente acorda em um lugar totalmente diferente e é vítima de violência sexual. Esse tipo de situação, tão conhecida pelo grande público, remete às vítimas de um golpe: o Boa Noite Cinderela. Capixaba, o perito bioquímico toxicologista Fabrício Pelição apresentou, no início deste mês, nos Estados Unidos, o resultado de uma pesquisa que criou novas metodologias para a detecção de drogas utilizadas para aplicar golpes como o “Boa Noite”.