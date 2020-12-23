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Pazolini anuncia plano de redução de gastos para janeiro

Ouça entrevista completa do prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:08

Publicado em 

23 dez 2020 às 12:08
Nesta quarta-feira (23), continuamos com a rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos nas eleições municipais 2020 no Espírito Santo. O entrevistado desta edição é o delegado Lorenzo Pazolini, do Republicanos, que vai assumir a prefeitura de Vitória a partir de 1º de janeiro de 2021 e comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Eleito em segundo turno, Pazolini obteve 102.466 votos (58,5%), derrotando João Coser (PT).
Nesta quarta-feira (23), em entrevista à CBN, Pazolini adiantou que irá lançar um plano de redução de gastos a partir de 1º de janeiro. Segundo ele, levantamentos realizados pela equipe de transição identificaram que a Capital possui "um quadro extremamente preocupante. O município não tem capacidade de investir e a situação previdenciária é frágil", explicou. Segundo Pazolini, contratos de locação e de tecnologia da informação firmados, nas últimas duas semanas, pela atual gestão, serão reavaliados. 
Entrevista - Patricia Vallim - Lorenzo Pazolini - 23-12-20.mp3

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