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PARA VITÓRIA

Pazolini anuncia comitê para a pandemia e plano robusto de segurança

Ouça entrevista com o prefeito eleito para a cidade de Vitória

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 nov 2020 às 12:20
O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), conquistou 58,5% dos votos válidos em uma disputa contra o ex-prefeito João Coser (PT). O delegado e deputado estadual tem 38 anos e promete "unir a cidade" e conduzir a administração "com responsabilidade e gestão". Em entrevista nesta segunda-feira (30) à CBN Vitória, Pazolini anunciou que pretende criar um comitê de especialistas para gerenciar a crise da pandemia do novo coronavírus. Também destacou a área de segurança como uma de suas grandes apostas com o planejamento de um "plano robusto de segurança para a cidade".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 30-11-20

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