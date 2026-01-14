Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Paz, equilíbrio e saúde mental": entenda o que é a campanha do Janeiro Branco
Ansiedade: epidemia silenciosa!

"Paz, equilíbrio e saúde mental": entenda o que é a campanha do Janeiro Branco

O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo mais deprimido das Américas, segundo a OMS

Publicado em 14 de Janeiro de 2026 às 10:58

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jan 2026 às 10:58
Janeiro Branco é uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)
Janeiro Branco é uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental Crédito: Imagem: denayunebgt | Shutterstock
O ano começa com um convite: colocar a saúde mental como prioridade e considerar o cuidado com a mente como um compromisso coletivo. Trata-se da campanha Janeiro Branco, cujo tema, deste ano, é “paz, equilíbrio e saúde mental”. O Brasil inicia 2026 imerso em uma epidemia silenciosa. É o país mais ansioso do mundo (Organização Mundial da Saúde, OMS), o segundo mais deprimido das Américas (OMS), o quarto mais estressado do planeta (Ipsos) e uma nação onde 52% da população considera a saúde mental o principal problema de saúde do país.
A Campanha Janeiro Branco, criada em 2014 e reconhecida pela Lei Federal nº 14.556/2023 como referência nacional de promoção da saúde mental, chega à edição de 2026 com sua maior mobilização até agora. O tema de 2026 — “Paz. Equilíbrio. Saúde Mental.” — expressa um desejo coletivo da sociedade brasileira: viver com mais sentido, menos exaustão e relações mais saudáveis.
Em termos culturais e simbólicos, janeiro é o único mês em que o país inteiro para, pensa, reorganiza prioridades e está emocionalmente mais aberto a conversas profundas sobre bem-estar, qualidade e sentido de vida. E todo Ano Novo é uma “tela em branco”, ideia que faz parte da simbologia da campanha. O Janeiro Branco existe para ocupar esse espaço coletivo e falar ao imaginário social sobre saúde mental, bem-estar emocional e necessidades psicossociais da humanidade, além da importância do autocuidado, de responsabilidades institucionais e de políticas públicas para a saúde mental.
Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo, palestrante e idealizador da Campanha Janeiro Branco, Leonardo Abrahão, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Leonardo Abrahão - 14-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados