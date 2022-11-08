Paulo Sérgio analisa convocação de Tite para a Copa do Mundo

Convocação da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A grande surpresa foi a presença do lateral-direito Daniel Alves, que está no Pumas, do México. A equipe canarinha terá 26 atletas no plantel: Alisson, Ederson, Weverton; Daniel Alves, Danilo, Alex Telles, Alexsandro; Bremer, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Júnior. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-goleiro e comentarista de esportes da TV Gazeta, Paulo Sérgio, fala sobre o assunto.

“Na minha opinião, o Tite escolheu bem os jogadores. Jogadores da sua confiança, que já veem jogando há bastante tempo. Formou-se um grupo que ele tem plena confiança, por isso a convocação de Daniel Alves e outros. Obviamente, um ou outro podem ser questionados por alguns, mas, na opinião, ele foi coerente na convocação. Eu acredito bastante nessa equipe, aponta Paulo Sérgio. Ouça a conversa completa!

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