Paulo Sérgio analisa convocação de Tite para a Copa do Mundo

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A grande surpresa foi a presença do lateral-direito Daniel Alves, que está no Pumas, do México. A equipe canarinha terá 26 atletas no plantel: Alisson, Ederson, Weverton; Daniel Alves, Danilo, Alex Telles, Alexsandro; Bremer, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Júnior. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-goleiro e comentarista de esportes da TV Gazeta, Paulo Sérgio, fala sobre o assunto.
“Na minha opinião, o Tite escolheu bem os jogadores. Jogadores da sua confiança, que já veem jogando há bastante tempo. Formou-se um grupo que ele tem plena confiança, por isso a convocação de Daniel Alves e outros. Obviamente, um ou outro podem ser questionados por alguns, mas, na opinião, ele foi coerente na convocação. Eu acredito bastante nessa equipe, aponta Paulo Sérgio. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Sérgio - 08-11-22.mp3
Paulo Sérgio de Oliveira Lima, o ex-goleiro Paulo Sérgio, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de julho de 1954. Ganhou projeção na Copa do Mundo de 1982, quando foi reserva de Waldir Peres na Seleção Brasileira. Defendeu Fluminense, Vasco, CSA, Volta Redonda, Americano, América do Rio e Botafogo.