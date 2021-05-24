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Paulo Mendes da Rocha levou a infância em Vitória para carreira premiada internacionalmente

O professor Guilherme Wisnik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), conta detalhes do legado de Paulo Mendes da Rocha

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 18:02

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 mai 2021 às 18:02
Paulo Mendes da rocha, arquiteto capixaba que ganhou o
Paulo Mendes da rocha, arquiteto capixaba que ganhou o "Pritzker" Crédito: Ricardo Medeiros
Paulo Mendes da Rocha é um dos dois brasileiros que ganharam o Prêmio Pritzker - considerado o "Nobel da Arquitetura". Referência mundial em arquitetura, com seus conhecidos projetos em concreto e aço, o capixaba faleceu no último domingo (22), aos 92 anos. Nascido em Vitória, viveu sua infância na capital capixaba cercado pela família formadas por engenheiros.
Do Espírito Santo, partiu para São Paulo, onde se formou arquiteto em 1954. Mas a vida do capixaba não permaneceria somente em terras paulistanas. Seu nome e suas obras foram levadas ao mundo e reconhecidas internacionalmente. Além do Pritzker, também ganhou o Leão de Ouro da Bienal de Veneza e venceu o Prêmio Imperial do Japão.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, Guilherme Wisnik, professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP) e co-curador da Ocupação Paulo Mendes da Rocha, do Itaú Cultural, apresenta o legado deixado por um dos maiores arquitetos da história.
Fabio Botacin entrevista Guilherme Wisnik - 24/05/2021
Veja abaixo mais detalhes sobre o projeto Baía de Vitória, quando o arquiteto estruturou o uso para regiões da baía que circunda a capital capixaba. O projeto data de 1993, portanto bem anterior ao projeto do Cais das Artes. 
Projeto Baía de Vitória (1993), de Paulo Mendes da Rocha, definiu uma nova lógica para a ocupação da baía de Vitória
Projeto Baía de Vitória (1993), de Paulo Mendes da Rocha, definiu uma nova lógica para a ocupação da baía de Vitória Crédito: Acervo Paulo Mendes da Rocha
Paulo Mendes da Rocha fala sobre projeto da Baía de Vitória. Clique aqui e acompanhe!
Projeto Baía de Vitória (1993), de Paulo Mendes da Rocha, definiu uma nova lógica para a ocupação da baía de Vitória
Projeto Baía de Vitória (1993), de Paulo Mendes da Rocha, definiu uma nova lógica para a ocupação da baía de Vitória Crédito: Acervo Paulo Mendes da Rocha

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