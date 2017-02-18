Paulo Hartung usou dados questionáveis para falar sobre greve da PM

A Agência Lupa checou as informações dadas pelo governador Paulo Hartung sobre a crise de segurança pública que aflige o Espírito Santo. As afirmações de Hartung foram concedidas em entrevistas ao Jornal Folha de São Paulo e ao programa da jornalista Míriam Leitão na Globo News.

A âncora da Rede CBN, Pétria Chaves, neste sábado (18) conversou com a responsável pela Agência Lupa, Cristina Tardáguila. Confira na íntegra e ouça o que é verdadeiro ou falso sobre o aumento de salário, posição dos vencimentos do militares em um ranking nacional e outras informações.

Your browser does not support the audio element. Governador Falso e Verdadeiro

Nota do Governo do Estado

Nos últimos sete anos (2010 a 2016), o Governo do Espírito Santo concedeu aumento (envolvendo reajuste e reestruturação) de no mínimo 38,85%, abrangendo todas as carreiras militares. Além disso, nos últimos cinco anos, em decorrência desses reajustes, bem como de promoções, progressões e do aumento do efetivo na corporação, a folha de pagamento dos militares teve um acréscimo de 46%.

A menor remuneração recebida por um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo é R$ 3.052,06. Ela é composta de um subsídio de R$ 2.646,12 e de escala especial no valor de R$ 405,91, que corresponde às horas extras de trabalho feitas pelos policiais militares, por meio de plantões. Soldados representam menos de 20% do total de militares do Estado.

Ao final da carreira de praça, a última referência, de subtenente, tem salário de R$ 7.108,48, que acrescido da escala especial, no valor de R$ 1.090,44, pode chegar a R$ 8.198,92.