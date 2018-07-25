Paulo Hartung não será candidato, diz José Carlos da Fonseca Júnior

A terça-feira (24) foi de intensa movimentação política após surgir a possibilidade do governador Paulo Hartung reconsiderar a decisão de não concorrer à reeleição. A discussão veio à tona após um conjunto de partidos da base aliada do governo se reunir e fazer a proposta diretamente a Hartung. Nesta quarta-feira, quando também voltou a ter novas conversas com o grupo que participava da articulação, o governador anunciou que não vai mesmo entrar na disputa eleitoral. Considerado um porta-voz desse grupo que esteve em discussão, o ex-chefe da Casa Civil do governo Hartung e diplomada, José Carlos da Fonseca Júnior, em entrevista ao programa CBN Vitória, deixou claro a posição que o governador deu aos representantes de partidos.