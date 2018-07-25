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ENTREVISTA

Paulo Hartung não será candidato, diz José Carlos da Fonseca Júnior

Ele é considerado um porta-voz do grupo político que se reuniu para propor que o governador reconsidere concorrer à reeleição

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 15:42

Publicado em 

25 jul 2018 às 15:42
A terça-feira (24) foi de intensa movimentação política após surgir a possibilidade do governador Paulo Hartung reconsiderar a decisão de não concorrer à reeleição. A discussão veio à tona após um conjunto de partidos da base aliada do governo se reunir e fazer a proposta diretamente a Hartung. Nesta quarta-feira, quando também voltou a ter novas conversas com o grupo que participava da articulação, o governador anunciou que não vai mesmo entrar na disputa eleitoral. Considerado um porta-voz desse grupo que esteve em discussão, o ex-chefe da Casa Civil do governo Hartung e diplomada, José Carlos da Fonseca Júnior, em entrevista ao programa CBN Vitória, deixou claro a posição que o governador deu aos representantes de partidos.
"[O pedido dos partidos] Foi um manifesto pela reconsideração da decisão do governador. Agora pela manhã, ele [governador] me chamou e disse que mantém a decisão. Paulo Hartung, portanto, não será candidato", disse o representante.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - José Carlos da Fonseca - 25-07-18
Questionado sobre se os partidos da base, então, ficam livres para fazer a composição com outros candidatos, ou se vão tentar manter a unidade, José Carlos da Fonseca Júnior explica que isso será motivo de novos encontros.
 

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