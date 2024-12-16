Patrulha móvel e salva-vidas: Serra reforça segurança nas praias

No próximo sábado, 21 de dezembro, terá início o verão e com a proximidade das festas de final de ano, as orlas e balneários são mais frequentados no Espírito Santo. Diante desse cenário, a prefeitura da Serra implementou um plano de seguranças para a cidade, o "Plano Verão 2024/2025". Segundo informações da administração municipal, o plano é elaborado por órgãos como a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes) e contém diretrizes sobre a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), do Salvamar, da Defesa Civil, da Central de Controle Operacional de Videomonitoramento (CCOV) e do Departamento de Segurança e Políticas Públicas (Desep). Ainda, segundo a prefeitura, os agentes municipais atuarão em conjunto com as demais forças, como as polícias Militar, Civil e Rodoviária; e o Corpo de Bombeiros Militar, visando trazer mais segurança para os frequentadores. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Defesa Social da Serra, Coronel Antônio Carlos Barbosa Coutinho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!