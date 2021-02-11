Patrulha Maria da Penha: em 4 anos, foram 21 mil atendimentos

Criado no final de 2016, a "Patrulha Maria da Penha" é um projeto da Polícia Militar que realizam visitas tranquilizadoras às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A patrulha veio à tona em meio à morte da técnica em Segurança do Trabalho, Luana Demonier, 25 anos, assassinada pelo ex-namorado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o capitão Leonardo Stein, da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) explicou o funcionamento da "Patrulha Maria da Penha". Ouça: