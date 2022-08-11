Patrimônio material tombado no ES terá recursos para revitalização

Uma nova linha de financiamento do Programa de Coinvestimento da Cultura - Fundo a Fundo -, gerido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), vai permitir a revitalização do Patrimônio material tombado do Estado. O nome do programa é Fundo a Fundo, porque os recursos do Estado serão direcionados para as prefeituras. A transferência voluntária de recursos do Estado para os municípios é voltada tanto para a restauração de casarios públicos, por exemplo, como para privados, mas classificados como patrimônios tombados. Segundo a Secult, estão abertas até 31 de agosto as inscrições para prefeituras aderirem ao Fundo a Fundo. Os recursos são da ordem de R$ 30 milhões e a modalidade é voltada à valorização, preservação, conservação e restauração do Patrimônio material tombado do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, fala sobre o assunto.