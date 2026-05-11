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Espírito Santo

Patrimônio histórico, igreja de Araçatiba é reaberta após obras de restauro em Viana

Ouça detalhes na entrevista com a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mai 2026 às 11:42
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Um importante conjunto histórico para o Espírito Santo, dentro de um roteiro jesuítico, ganha um novo capítulo. Em Viana, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, localizada em Araçatiba, passa a integrar o recém-criado Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba. A iniciativa confere ao espaço uma abordagem contemporânea e interativa, ampliando sua valorizçaão cultural e histórica. O monumento, da época dos jesuítas, está entre os principais símbolos dessa presença jesuíta no Brasil e surge com a promessa de ser um grande ativo cultural e turístico.
Monumento do século 18, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1950, em reconhecimento ao seu valor histórico, e se configura como um importante pilar da memória local e relevância para a comunidade quilombola de Araçatiba. O reconhecimento em nível federal demandou a análise e aprovação prévia do projeto pelo Instituto, que também acompanhou todas as etapas das intervenções.
Realizada pelo Instituto Modus Vivendi, a obra envolveu um amplo conjunto de ações de restauração, conservação e modernização. Foram realizadas intervenções nas alvenarias, coberturas e elementos decorativos, além do restauro de mobiliário histórico e da implantação de infraestrutura voltada à visitação pública. O projeto contemplou ainda melhorias de acessibilidade, a atualização dos sistemas elétricos, de segurança e de combate a incêndio, bem como a instalação de climatização, iluminação e sonorização no espaço museal.
De acordo com informações do Iphan, as obras foram motivadas pelo avançado estado de degradação do conjunto, identificado em laudos técnicos que apontavam riscos estruturais e condições insalubres, o que levou à interdição do imóvel em 2019. Os trabalhos tiveram início em 2022, após o fechamento da igreja para restauro.
Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Erika Kunkel -11-05-26.mp3
O Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba será aberto ao público a partir do dia 15 de maio, com funcionamento de sexta a domingo, das 9h às 15h30. Durante a semana, de terça a quinta-feira, o espaço será destinado a ações educativas mediante agendamento.

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