Patinetes em Vila Velha: como usá-los corretamente? Confira as regras!

Desde que foram implantados na orla de Vila Velha, no mês de abril, os patinetes elétricos compartilhados voltaram a fazer parte da rotina dos capixabas. O serviço tem sido tão demandando que a prefeitura dobrou a oferta, passando a contar com quase 670 patinetes circulando pela cidade. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Adriana Peixoto Soares Miguel, informou também que houve a ampliação dos bairros atendidos, chegando agora à Glória, assim como ao Terminal de Itaparica e às Universidades Multivix e UVV. São 1500 viagens por dia, segundo dados divulgados pela administração municipal.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adriana Peixoto Soares Miguel - 21-05-24.mp3
A locação contará com tarifas diferenciadas, de acordo com horário e dia da semana:
- Entre 5h e 17h, o valor da ativação será de R$ 2 – R$ 0,40 por minuto utilizado;
- Entre 17h e 5h, o valor da ativação será de R$ 3 – R$ 0,70 por minuto de utilização;
- Aos sábados e domingos, o valor da ativação será de R$ 3, com o preço da minutagem variando entre R$ 0,70 das 5h às 17h e R$ 0,90 entre 17h e 5h.
O pagamento será feito de forma digital, via aplicativo e poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix. A empresa vai manter canais abertos de contato com os usuários do sistema via e-mail: [email protected] e telefone com WhatsApp e Telegram +55 (13) 991374203.
[fonte: A Gazeta]