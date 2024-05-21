Patinetes em Vila Velha: como usá-los corretamente? Confira as regras!

Desde que foram implantados na orla de Vila Velha, no mês de abril, os patinetes elétricos compartilhados voltaram a fazer parte da rotina dos capixabas. O serviço tem sido tão demandando que a prefeitura dobrou a oferta, passando a contar com quase 670 patinetes circulando pela cidade. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Adriana Peixoto Soares Miguel, informou também que houve a ampliação dos bairros atendidos, chegando agora à Glória, assim como ao Terminal de Itaparica e às Universidades Multivix e UVV. São 1500 viagens por dia, segundo dados divulgados pela administração municipal.