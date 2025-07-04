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Patinetes elétricos: usuário poderá perder acesso por causa de infrações

Ouça detalhes na entrevista com a gerente regional de Instrutores de Segurança da JET, Maria Eduarda Brito

Publicado em 04 de Julho de 2025 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jul 2025 às 10:48
Patinete elétrico
Patinete elétrico Crédito: Fernando Madeira
Uma empresa de aluguel de patinetes elétricos em Vila Velha e Guarapari está lançando um projeto de pontos para os usuários. A proposta visa incentivar o uso responsável, já que avalia os usuários em critérios como direção segura, respeito ao limite de velocidade, estacionamento correto e ausência de infrações. À medida que os usuários utilizarem o patinete elétrico, a pontuação vai mudando. Em casos de pontuação baixa e reincidência de infrações, o usuário pode perder o acesso ao serviço temporariamente. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente regional de Instrutores de Segurança da JET, Maria Eduarda Brito, detalha o projeto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Maria Eduarda Brito - 04-07-25.mp3
A JET mantém um canal para quem quiser registrar reclamações sobre imprudências cometidas pelos usuários de patinetes elétricos, onde serão verificados e notificados sobre tais ocorrências. Eles podem fazer contato com a JET através do atendimento virtual 24 horas por dia no aplicativo, por e-mail ([email protected]), WhatsApp (11-91541-6915) ou Telegram (https://t.me/jetbr_apoio_bot).

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