Patinetes elétricos: usuário poderá perder acesso por causa de infrações

Uma empresa de aluguel de patinetes elétricos em Vila Velha e Guarapari está lançando um projeto de pontos para os usuários. A proposta visa incentivar o uso responsável, já que avalia os usuários em critérios como direção segura, respeito ao limite de velocidade, estacionamento correto e ausência de infrações. À medida que os usuários utilizarem o patinete elétrico, a pontuação vai mudando. Em casos de pontuação baixa e reincidência de infrações, o usuário pode perder o acesso ao serviço temporariamente. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente regional de Instrutores de Segurança da JET, Maria Eduarda Brito, detalha o projeto. Ouça a conversa completa!