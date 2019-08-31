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Patinetes elétricos começam a operar em VV neste domingo

Para a utilização do equipamento é preciso baixar o aplicativo da empresa. Para o desbloqueio o custo é de R$ 3,00. Já o minuto de uso tem custo de R$ 0,50

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 ago 2019 às 11:27
Após a prefeitura de Vila Velha regulamentar o uso de patinetes elétricos nas ruas, os equipamentos chegam a cidade a partir deste domingo, dia 1º de setembro. A empresa Grow, dos patinentes Yellow, inicia suas atividades após a publicação do decreto que regulamentou o uso do equipamento na cidade. A fiscalização sobre a utilização dos equipamento ficará a cargo da Guarda Municipal e regras deverão ser respeitas, conforme explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Patinetes elétricos - 31-08-19
Entre as regras estão:
 
- Pela legislação, a velocidade máxima permitida para veículos ciclo elétricos é de 20 km/h;
- Eles poderão circular em vias cujo o limite de velocidade seja inferior a 40 km/h, na mão da via ao lado direito. Portanto, fica proibida a utilização em calçadas e no calçadão. Também podem circular em ciclovias e ciclofaixas. 
- Uso essencial de capacete para a utilização dos veículos ciclo elétricos.Somente poderão fazer uso dos veículos ciclo, os maiores de 16 anos e com utilização de calçado firme ao pé. Não é permitido o transporte de animais e cargas; e nem a utilização do mesmo veículo ciclo elétrico por mais de um usuário.
O usuário que descumprir as exigências será advertido e poderá ter seu cadastro junto a empresa operadora cancelado.
Para a utilização do equipamento é preciso baixar o aplicativo da empresa. Para o desbloqueio o custo é de R$ 3,00. Já o minuto de uso tem custo de R$ 0,50. 

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