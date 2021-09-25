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Em Vitória

Passo a passo: vacinados já podem garantir descontos em bares e restaurantes

As orientações são do presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 12:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 set 2021 às 12:16
Vitória, em parceria com o Sindbares, lançou programa de benefícios para vacinados
Vitória, em parceria com o Sindbares, lançou programa de benefícios para vacinados Crédito: PMV/Divulgação
Moradores de Vitória e de qualquer outra cidade, imunizados com as duas doses ou dose única da vacina conta a Covid-19, já podem ter acesso à carteira de vacinação virtual, chamada de "Vitória da Vacina - Clube de Benefícios", que vai garantir descontos de 5 a 30% em bares e restaurantes da cidade. O programa é uma parceria da prefeitura da Capital com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo, que está estimulando bares e restaurantes a oferecer descontos aos clientes que estiverem com a imunização completa. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, explica como garantir o desconto. Acompanhe!
A comprovação se dá por meio da carteira de vacinação, digitalizada e já disponível dentro do aplicativo Vitória Online. Será usada a base de dados do SUS e qualquer cidadão vacinado com as duas doses poderá baixar sua carteirinha. Até o momento, há 4,4 milhões de doses, aplicadas, registradas no App Vitória Online. Para ter acesso aos descontos e benefícios, cada morador de Vitória que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code, e apresentar nos locais, para ter o desconto ou benefício ofertado pelo estabelecimento. O aplicativo Vitória Online está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e AppStore, para quem utiliza o sistema iOS.

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