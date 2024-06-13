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Teatro

"Passei e estou há 60 anos passado no teste", brinca Otavio Augusto sobre início de carreira

Ator sobe ao palco do Teatro da Ufes no sábado (15) e domingo (16) para apresentação da peça "A Tropa"; ouça a entrevista completa

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 17:08

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

13 jun 2024 às 17:08
A premiada peça “A Tropa” é protagonizada por Otávio Augusto
A premiada peça “A Tropa” é protagonizada por Otávio Augusto Crédito: Divulgação
Neste final de semana, o teatro da Ufes recebe a peça "A Tropa", um espetáculo protagonizado pelo ator Otavio Augusto e que retrata, de forma bem-humorada e ácida, uma família da sociedade brasileira. A montagem, em cartaz pelo Brasil desde 2016, volta aos palcos de Vitória no mesmo ano que o ator completa 60 anos de carreira.
Às vésperas das apresentações, o CBN Cotidiano conversa com Otavio Augusto e relembra momentos marcantes destas seis décadas de atuação. "Passei no teste e estou há 60 anos passado no teste", brincou ao explicar como se tornou ator. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonela - Otavio Augusto - 13-06-24

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