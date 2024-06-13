"Passei e estou há 60 anos passado no teste", brinca Otavio Augusto sobre início de carreira

Neste final de semana, o teatro da Ufes recebe a peça "A Tropa", um espetáculo protagonizado pelo ator Otavio Augusto e que retrata, de forma bem-humorada e ácida, uma família da sociedade brasileira. A montagem, em cartaz pelo Brasil desde 2016, volta aos palcos de Vitória no mesmo ano que o ator completa 60 anos de carreira.