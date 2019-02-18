Passaporte italiano já pode ser retirado sem sair do Espírito Santo

O sonho de muitos capixabas com cidadania italiana virou realidade! Já é possível realizar todos os processos para a emissão do passaporte da Itália sem sair do Espírito Santo, não sendo mais necessário viajar para o Rio de Janeiro afim de realizar os procedimentos. A jornalista Regina Trindade conversou com Cilmar Franceschetto, diretor Geral do Arquivo Público do Espírito Santo e presidente da Casa D’Italia, que contou mais detalhes sobre o assunto. Confira!