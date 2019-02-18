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Passaporte italiano já pode ser retirado sem sair do Espírito Santo

A jornalista Regina Trindade conversou com Cilmar Franceschetto, diretor Geral do Arquivo Público do Espírito Santo e presidente da Casa DItalia, que contou mais detalhes sobre o assunto

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:14

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:14
O sonho de muitos capixabas com cidadania italiana virou realidade! Já é possível realizar todos os processos para a emissão do passaporte da Itália sem sair do Espírito Santo, não sendo mais necessário viajar para o Rio de Janeiro afim de realizar os procedimentos. A jornalista Regina Trindade conversou com Cilmar Franceschetto, diretor Geral do Arquivo Público do Espírito Santo e presidente da Casa D’Italia, que contou mais detalhes sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Regina Trindade - Cilmar Franceschetto - 13.17s - 18-02-19.mp3

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