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O Mundo Cotidiano

Passando a limpo: entenda a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido

As explicações são da professora Paula Favarato

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:58

Publicado em 

07 abr 2022 às 17:58
Mundo, planeta
Mundo, planeta Crédito: Pixabay
Afinal, Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido é tudo a mesma coisa? Quando você se depara com informações sobre essas localidades no noticiário bate uma dúvida sobre o que representam? Nesta edição do "O Mundo Cotidiano", a professora de Geografia Humana, Econômica e Geopolítica, Paula Favarato, explica o assunto. E mais: será que estamos diante do fim da guerra Ucrânia e Rússia? O que falta para o conflito ser cessado? Ouça as explicações completa da comentarista!
O Mundo Cotidiano - 07-04-22.mp3

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