Passando a limpo: entenda a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido

Afinal, Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido é tudo a mesma coisa? Quando você se depara com informações sobre essas localidades no noticiário bate uma dúvida sobre o que representam? Nesta edição do "O Mundo Cotidiano", a professora de Geografia Humana, Econômica e Geopolítica, Paula Favarato, explica o assunto. E mais: será que estamos diante do fim da guerra Ucrânia e Rússia? O que falta para o conflito ser cessado? Ouça as explicações completa da comentarista!