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Passagens do aquaviário e Transcol poderão ser pagas com QR Code

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 out 2022 às 10:56
Barco para o aquaviário da Grande Vitória
Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
A primeira embarcação que vai operar no novo aquaviário chegou à baía de Vitória na quarta-feira (19). Atracado na região da Ilha da Fumaça, o barco tem capacidade para 98 passageiros e dois tripulantes, e está equipado com ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo. A previsão é de que a operação seja iniciada até o fim deste ano. O equipamento estava em Recife, capital de Pernambuco, e foi enviado ao Espírito Santo pelo mar. Além dessa, outras duas embarcações também chegam ao Estado entre novembro e dezembro, vindas de Valença e Porto Seguro, na Bahia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Entre as novidades está a possibilidade de pagar a passagem do aquaviário, assim como a do Transcol, com a geração de um QR Code. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno -20-10-22
Segundo a Semobi, o custo das embarcações inclui o custo total da operação, abrangendo também tripulação, equipamentos e serviço, totalizando R$ 612 mil mensais por barco. A operação será integrada à operação do Sistema Transcol, por meio do CartãoGV. A tarifa para utilizar o sistema aquaviário será a mesma do Sistema Transcol e o pagamento via CartãoGV e QR Code. Os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes também valem para o aquaviário. A operação do novo sistema também seguirá o mesmo modelo de regras do Transcol para conexão temporal com os coletivos que passam nos pontos de ônibus próximos às estações. 

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