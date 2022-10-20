Passagens do aquaviário e Transcol poderão ser pagas com QR Code

A primeira embarcação que vai operar no novo aquaviário chegou à baía de Vitória na quarta-feira (19). Atracado na região da Ilha da Fumaça, o barco tem capacidade para 98 passageiros e dois tripulantes, e está equipado com ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo. A previsão é de que a operação seja iniciada até o fim deste ano. O equipamento estava em Recife, capital de Pernambuco, e foi enviado ao Espírito Santo pelo mar. Além dessa, outras duas embarcações também chegam ao Estado entre novembro e dezembro, vindas de Valença e Porto Seguro, na Bahia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Entre as novidades está a possibilidade de pagar a passagem do aquaviário, assim como a do Transcol, com a geração de um QR Code.