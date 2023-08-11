Passageiros poderão utilizar Sistema Aquaviário a partir do próximo dia 21

A partir das 6 horas do dia 21 de agosto, os passageiros já poderão fazer uso dos três terminais de embarque e desembarque do Sistema Aquaviário. A expectativa do governo do estado é de que 4 mil pessoas passem por dia pelo sistema. As atividades terão início com duas embarcações, que vão percorrer o trajeto entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV.