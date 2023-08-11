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Mobilidade

Passageiros poderão utilizar Sistema Aquaviário a partir do próximo dia 21

Ouça detalhes na entrevista com o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 ago 2023 às 10:40
Barco para o aquaviário da Grande Vitória
Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
A partir das 6 horas do dia 21 de agosto, os passageiros já poderão fazer uso dos três terminais de embarque e desembarque do Sistema Aquaviário. A expectativa do governo do estado é de que 4 mil pessoas passem por dia pelo sistema. As atividades terão início com duas embarcações, que vão percorrer o trajeto entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV. 
As embarcações são equipadas com ar-condicionado, banheiros e bicicletários, contam com acessibilidade e também oferecem acesso Wi-fi a bordo. A capacidade máxima varia de acordo com a embarcação, em conformidade com as diretrizes das autoridades marítimas, visando sempre a segurança dos passageiros. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. 
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 11-08-23

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