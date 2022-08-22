Passageiros do Transcol podem fazer novas conexões entre linhas

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira

Desde o último domingo (21), os usuários do Sistema Transcol passaram a contar com mais de 120 novas opções de conexão temporal. Desta vez, as linhas que passam pela Avenida Leitão da Silva vão contar com a integração com diversas linhas que fazem itinerário pelas avenidas Vitória, Maruípe e Nossa Senhora da Penha, entre outras. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre as mudanças!

Assim, quem embarcar nas linhas 531, 536, 051, 052, 151, 172 e 241, terá 45 minutos para fazer a conexão em uma das linhas específicas. Já para quem quiser chegar até a Avenida Leitão da Silva, terá 1h30 para fazer o segundo giro de catraca.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 22-08-22

Outras conexões

Jardim Camburi

Usuários do Sistema Transcol no bairro Santa Terezinha, região conhecida como Fazendinha, em Vitória, também terão mais uma opção de conexão para a região da orla. Quem embarcar na linha 121, no bairro, terá uma hora para realizar um segundo embarque na linha 211, que vai para o Centro da Capital, pela Avenida Beira-Mar. Basta fazer o segundo embarque em qualquer ponto do trajeto em que as linhas se sobrepõem, desde o bairro até a altura da Avenida Adalberto Simão Nader. Atualmente, este trajeto pode ser feito apenas com a linha 103.

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