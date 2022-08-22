Passageiros do Transcol podem fazer novas conexões entre linhas

Desde o último domingo (21), os usuários do Sistema Transcol passaram a contar com mais de 120 novas opções de conexão temporal. Desta vez, as linhas que passam pela Avenida Leitão da Silva vão contar com a integração com diversas linhas que fazem itinerário pelas avenidas Vitória, Maruípe e Nossa Senhora da Penha, entre outras. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre as mudanças!
Assim, quem embarcar nas linhas 531, 536, 051, 052, 151, 172 e 241, terá 45 minutos para fazer a conexão em uma das linhas específicas. Já para quem quiser chegar até a Avenida Leitão da Silva, terá 1h30 para fazer o segundo giro de catraca.
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 22-08-22
Outras conexões
Jardim Camburi
Usuários do Sistema Transcol no bairro Santa Terezinha, região conhecida como Fazendinha, em Vitória, também terão mais uma opção de conexão para a região da orla. Quem embarcar na linha 121, no bairro, terá uma hora para realizar um segundo embarque na linha 211, que vai para o Centro da Capital, pela Avenida Beira-Mar. Basta fazer o segundo embarque em qualquer ponto do trajeto em que as linhas se sobrepõem, desde o bairro até a altura da Avenida Adalberto Simão Nader. Atualmente, este trajeto pode ser feito apenas com a linha 103.
Novo Brasil
Também desde o último domingo (21), para melhorar a mobilidade dos usuários que demandam pelo deslocamento entre Marcílio de Noronha (Viana) e Novo Brasil (Cariacica), as linhas 913, 982 e 986 vão fazer a integração temporal com as linhas 724, 753 e 792, em ambos os sentidos e com tempo de integração de 45 minutos. Antes, quem estivesse em um dos bairros e quisesse ir para o outro, tinha de ir até o Terminal Campo Grande para fazer a conexão. Agora, basta que atravessem a ponte que separa os dois bairros e embarquem em uma das linhas citadas acima.