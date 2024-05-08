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Nostra Gente

Passado e presente: sobrenomes italianos e a formação social no Espírito Santo!

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 12:05

Publicado em 

08 mai 2024 às 12:05
Arquivo Público do ES
Arquivo Público do ES Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto, a pedido dos ouvintes, traz explicações sobre a presença de sobrenomes italianos na formação social do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - NOSTRA GENTE - 08-05-24.mp3

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