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Vitória 471 anos

Passado e futuro: os desafios para a ocupação no Centro de Vitória

Acompanhe na conversa com a professora de Arquitetura e Urbanismo, Viviane Pimentel, doutora em Restauração e Gestão do Patrimônio

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 12:17

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 set 2022 às 12:17
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
Os desafios para a ocupação de uma das áreas mais tradicionais de Vitória, o seu Centro Histórico. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Arquitetura e Urbanismo, Viviane Pimentel, doutora em Restauração e Gestão do Patrimônio, fala sobre esse cenário. No último ano um termo de Cooperação Técnica e Científica firmado entre a prefeitura da Capital e curso de arquitetura e urbanismo da Faesa Centro Universitário, realizou um levantamento dos imóveis não utilizados ou subutilizados do Centro. Os estudantes foram a campo para identificar os imóveis vazios, fotografar e colher as sugestões dos moradores para os espaços, num trabalho que durou oito meses. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Viviane Pimentel - 21.34s - 08-09-22

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