Passado e futuro: os desafios para a ocupação no Centro de Vitória

Os desafios para a ocupação de uma das áreas mais tradicionais de Vitória, o seu Centro Histórico. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Arquitetura e Urbanismo, Viviane Pimentel, doutora em Restauração e Gestão do Patrimônio, fala sobre esse cenário. No último ano um termo de Cooperação Técnica e Científica firmado entre a prefeitura da Capital e curso de arquitetura e urbanismo da Faesa Centro Universitário, realizou um levantamento dos imóveis não utilizados ou subutilizados do Centro. Os estudantes foram a campo para identificar os imóveis vazios, fotografar e colher as sugestões dos moradores para os espaços, num trabalho que durou oito meses. Ouça a conversa completa!