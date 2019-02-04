Passa a vigorar nesta segunda-feira a lei da 'multipropriedade'

Entrou em vigor, nesta segunda-feira (04), uma nova lei imobiliária que trata da chamada ‘multipropriedade’. Passa a ser possível, a partir de agora, que várias pessoas comprem um mesmo imóvel. Ou seja, cada proprietário terá uma ou mais frações de um mesmo imóvel. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, explica que com a lei, a relação dos donos será regulada.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Diovano Rosetti - 04-02-19

A lei determina ainda que o uso mínimo do imóvel por proprietário é de 7 (sete) dias, e que o uso depende da conveniência de cada um. Segundo Diovano Rosetti, o modelo de multipropriedade já era conhecido, porém informal, e todos os proprietários tinham um só registro do imóvel. Porém agora, cada um possuirá seu próprio registro e todos os gastos e impostos serão proporcionais e nominais a cada pessoa.