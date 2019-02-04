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DIREITO IMOBILIÁRIO

Passa a vigorar nesta segunda-feira a lei da 'multipropriedade'

A partir de agora, várias pessoas podem comprar um mesmo imóvel. Acompanhe as orientações com o advogado Diovano Rosetti

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2019 às 11:58
Entrou em vigor, nesta segunda-feira (04), uma nova lei imobiliária que trata da chamada ‘multipropriedade’. Passa a ser possível, a partir de agora, que várias pessoas comprem um mesmo imóvel. Ou seja, cada proprietário terá uma ou mais frações de um mesmo imóvel. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Imobiliário, Diovano Rosetti, explica que com a lei, a relação dos donos será regulada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diovano Rosetti - 04-02-19
A lei determina ainda que o uso mínimo do imóvel por proprietário é de 7 (sete) dias, e que o uso depende da conveniência de cada um. Segundo Diovano Rosetti, o modelo de multipropriedade já era conhecido, porém informal, e todos os proprietários tinham um só registro do imóvel. Porém agora, cada um possuirá seu próprio registro e todos os gastos e impostos serão proporcionais e nominais a cada pessoa.
Ainda de acordo com o especialista, a lei pode representar uma maneira moderna de se compartilhar imóveis, otimizando recursos e tornando mais viável para a população o sonho de uma segunda moradia para momentos de descanso e lazer. A lei foi publicada no Diário Oficial em 21 de dezembro de 2018 e passou a entrar em vigor 45 dias após a sua publicação.
 

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