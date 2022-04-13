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Páscoa chega com queda de temperatura para o ES

A frente fria deve atingir o Espírito Santo no final da tarde desta quinta-feira (14), com possibilidade de chuva

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:15
Primavera começa com chuva e ventos fortes no Espírito Santo
Crédito: Fernando Madeira
Vitória deve ter queda de temperatura e mais frio no feriadão da Semana Santa. Segundo o Instituto Climatempo, a chegada de uma frente fria vai mudar o tempo no Estado e derrubar o termômetro. A frente fria, que tem avançado pelo Sul do Brasil, deve chegar à Região Sudeste por São Paulo, nesta quarta-feira (13), e atingir o Espírito Santo no final da tarde desta quinta-feira (14), com possibilidade de chuva. Na sexta (15), a temperatura máxima deverá ser de 28º e chove a qualquer momento do dia. Já no sábado (16), o friozinho permanece com máxima de 26º, mas a chuva diminui. E por fim, como conta em entrevista à CBN Vitória a meteorologista do Climatempo, Desiree Brandt, a chuva vai embora no domingo (17), quando a temperatura volta a subir. 
Entrevista - Fernanda Queiroz -Desiree Brandt - 13-04-22

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