Páscoa chega com queda de temperatura para o ES

Vitória deve ter queda de temperatura e mais frio no feriadão da Semana Santa. Segundo o Instituto Climatempo, a chegada de uma frente fria vai mudar o tempo no Estado e derrubar o termômetro. A frente fria, que tem avançado pelo Sul do Brasil, deve chegar à Região Sudeste por São Paulo, nesta quarta-feira (13), e atingir o Espírito Santo no final da tarde desta quinta-feira (14), com possibilidade de chuva. Na sexta (15), a temperatura máxima deverá ser de 28º e chove a qualquer momento do dia. Já no sábado (16), o friozinho permanece com máxima de 26º, mas a chuva diminui. E por fim, como conta em entrevista à CBN Vitória a meteorologista do Climatempo, Desiree Brandt, a chuva vai embora no domingo (17), quando a temperatura volta a subir.