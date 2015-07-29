Parte dos recursos destinados ao BRT foi gasto com outras obras, afirmou o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carneli, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Sem BRT (corredores exclusivos para ônibus), 4ª Ponte e um novo aquaviário, os principais projetos de mobilidade urbana na Grande Vitória foram adiados.