Parte dos recursos destinados ao BRT foi gasto com outras obras, afirmou o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carneli, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Sem BRT (corredores exclusivos para ônibus), 4ª Ponte e um novo aquaviário, os principais projetos de mobilidade urbana na Grande Vitória foram adiados.
Por falta de recursos, estradas estaduais também podem ir à concessão. Ao contrário do que foi dito pelo atual gestor, o ex-secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, nega que não tenham priorizado recursos para as obras do BRT.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Ruy Carnelli - 29-07-15