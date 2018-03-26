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Plano Diretor Urbano de Vitória

Parque Tecnológico: uso misto ou exclusivamente empresarial?

Ouça o debate sobre o assunto

Publicado em 26 de Março de 2018 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mar 2018 às 12:08
A instalação do Parque Tecnológico na região de Goiabeiras, em Vitória, vem gerando muito debate. Em análise no novo Plano Diretor Urbano (PDU), a criação deste complexo gerou discussão nos últimos tempos com a possibilidade de empresas e residências compartilharem do mesmo espaço. A votação final do PDU acontece nesta terça-feira (27), na Câmara Municipal. 
A Prefeitura de Vitória quer que o uso da área destinada ao Parque Tecnológico seja exclusivo para as empresas, como explica o vice-prefeito Sérgio Sá. Por outro lado, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi), Sandro Carlesso, questiona a segurança jurídica de investidores que já teriam desenvolvido um projeto residencial para parte desta área.
Já os empresários da área de tecnologia alertaram que, se a proposta de uso misto for aprovada, deixam de ter interesse no local e passam a buscar outras cidades para se instalarem, como acrescentou Luciano Raizer, que preside o Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo).
O Parque Tecnológico trata-se de uma área de aproximadamente 332 mil metros quadrados que pretende ser destinada a atividades de inovação tecnológica e economia criativa. A prefeitura propõe uso exclusivo para as empresas de tecnologia, enquanto uma emenda parlamentar, do vereador David Esmael, sugere o uso misto para possibilitar a implantação também de residências.
O empresário Leonardo Dadalto, que representa o grupo detentor de parte da área que será destinada ao Parque Tecnológico, defende o uso misto e alega que o seu loteamento foi aprovado para esta finalidade. Ele também argumenta que em vários centros onde há Parques Tecnológicos instalados, a discussão passa pela união dos interesses empresariais e residenciais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Raizer, Sérgio Sá e Leonardo Dadalto - 26-03-18

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